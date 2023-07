Vai viajar no fim de semana? Confira as interdições na BR-163 nesta sexta-feira

A CCR MSVia informa aos motoristas que serão realizadas interdições na BR-163 nesta sexta-feira (7) e cinco trechos ficam interditados com pontos sinalizados.

Os motoristas que trafegarem pela pista devem redobrar a atenção aos pontos de interdição, reduzindo a velocidade para melhor fluidez do tráfego. Todos os trechos estão sinalizados. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Pontos com desvio de tráfego:

Sonora/Pedro Gomes – no km 818;

Pontos com pare-e-siga:

Coxim/Pedro Gomes – no km 797;

Bandeirantes – nos kms 575, 543 e 541;

Caarapó – nos kms 225, 215 e 210;

Naviraí – no km 150.

O cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real.

