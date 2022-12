Vai viajar? Veja os locais de manutenção na BR-163 nesta quinta-feira

A CCR MSVia informa que trechos da rodovia BR-163/MS operam no sistema pare-e-siga, devido a obras e serviços em andamento nesta quinta-feira (29).



De acordo com o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, as ações são fundamentais para contribuir com a fluidez do tráfego, bem como com a segurança dos motoristas e operários que atuam nas obras.



Pontos com desvio de tráfego:



Sonora – no km 830, e no km 822;

Rio Verde de MT – no km 704 e no km 697;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 618 e 615, no km 603 e no km 595;

Caarapó – entre os kms 229 e 228;



Pontos com pare-e-siga:



Rio Verde de MT – entre os kms 725 e 723;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 391 e 390, entre os kms 383 e 382;

Douradina – entre os kms 298 e 297;

Dourados – entre os kms 249 e 248;



Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real.

Deixe seu Comentário

Leia Também