Valley fecha novamente e avalia demissões

A casa de shows Valley, que recentemente retomou as atividades, anunciou nesta terça-feira (23) que encerrará, temporariamente, as atividades em decorrência da alteração no horário do toque de recolher, em Campo Grande.

A medida foi anunciada pelo prefeito Marquinhos Trad nesta manhã, depois de desrespeito às medidas de biossegurança, praticado por alguns estabelecimentos. “A Valley esclarece que desde a retomada de suas atividades seguiu todas as normas de biossegurança estabelecidas para o funcionamento de bares e restaurantes. Por conta do desrespeito de alguns estabelecimentos, os que vinham cumprindo com o estabelecido restarão prejudicados. Diante da alteração do horário inicial do toque de recolher, a manutenção das atividades por este estabelecimento se torna impraticável”, informou a casa de shows em nota.

Em conversa com o JD1 Notícias, proprietário da casa noturna, Sérgio Longo, 36 anos, afirmou que, mesmo com duas horas a menos de atividade, fica inviável o funcionamento do local. “As pessoas estavam chegando ao bar às 21h, para ir embora às 23h”, afirmou comparando o novo horário, à mudança que ocorrerá na próxima sexta.

Longo disse ainda que conseguiu manter seus funcionários desde o início da pandemia até o momento e que, com a nova medida, terá de avaliar demissões. “Acabamos pagando por conta de alguns que desrespeitaram”, disse. Além disso, o empresário citou os músicos contratados para animar as noites. “A classe musical está sem chão com essa notícia”, concluiu.

O novo horário do toque de recolher, que começará a valer a partir da próxima sexta-feira (26), será das 22h às 5h.

