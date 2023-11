Vânia Mello é reeleita presidente do CREA-MS

A engenheira Vânia Mello foi reeleita para mais um mandato como presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MS), com mais de 60% dos votos válidos na eleição que aconteceu na manhã deste sábado (18).

No total, Vânia recebeu 1.666 votos, número que se converte para 60,80% dos votos válidos na eleição de hoje. Atrás da engenheira aparecem Angelo Ximenes, que recebeu 21,35% dos votos, com 585; seguido de Marcelo Abdala, com 13,87% dos votos válidos totais, com 380; e Canuto, com 109 votos, que representam 3,98% dos votos válidos.

Apesar de 9.515 profissionais estarem aptos a votar, apenas 2.779 acessaram a plataforma para registrarem seus votos.

Em suas redes sociais, Vânia comemorou a vitória e agradeceu os mais de mil profissionais que votaram em sua chapa.

