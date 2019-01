Veja hobbies para transformar sua vida profissional em 2019

Saiba Mais Geral 1° Corrida Novembro Azul é realizada em Campo Grande

Competitividade, auto cobrança e stress, gerado por esses fatores, são elementos que afetam a vida de inúmeros profissionais pelo país. Como válvula de escape, muitos recorrem a atividades de lazer em busca de mais equilíbrio.

Por incrível que pareça, além da sensação de bem-estar e descompressão, o "hobby" pode ajudar a alavancar a vida profissional. "A capacidade de concentração é uma característica estimulada pela corrida, por exemplo, enquanto a habilidade de estratégia é bastante reforçada por jogos de tabuleiro e videogames", diz Simone Dansiguer, especialista em RH da Luandre.

1 - Corrida: a sensação de que você está saindo do lugar!

Exercícios físicos, em geral, são grandes aliados da saúde. Uma pesquisa desenvolvida pela Academia Americana de Neuropsicologia Clínica descobriu que o exercício aeróbico intenso é a única atividade que pode estimular o nascimento de novos neurônios, que se acreditava não serem mais produzidos depois da idade adulta.

A corrida, em especial, tornou-se uma das atividades mais populares, com novos adeptos surgindo a cada dia. Por ter duração média/longa e intensidade moderada a forte, exige muito foco, concentração e disciplina. "A corrida reduz o stress e deixa as pessoas mais aptas a lidar com algumas situações corriqueiras de forma mais suave", analisa Simone.

2 - Música: dê um play na sua vida e na carreira também!

Não importa o ritmo, a música é uma das melhores terapias. Dentre seus diversos benefícios está a liberação de dopamina, que aumenta o estado de prazer, sendo um excelente agente motivacional.

3 - Cinema: E o Oscar de melhor hobby para o desenvolvimento vai para...

Assistir filmes é uma ótima opção para quem busca bem-estar, relaxamento e motivação. Além de estimularem a capacidade reflexiva, analítica e de interpretação, atributos muito valorizados em profissionais de alta performance, são um ótimo estímulo intelectual, já que agem como uma espécie de hipnose para o cérebro.

4 - Ler: sei que nada sei, por isso leio!

"Viajar dentro de uma história", além de ser um ótimo passatempo, estimula a criatividade e a capacidade imaginativa e amplia o repertório cultural. "Profissionalmente é um dos hobbies mais colaborativos, pois melhora a oratória, a expressão e a escrita, possibilita um maior vocabulário e desenvolve o senso crítico e a eloquência", explica a especialista.

Um estudo britânico, liderado pelo Dr Robert Wilson, comprova que a redução do funcionamento do cérebro na velhice pode ser reduzida em cerca de 30% se a pessoa mantiver hábitos de leitura, além de proteger contra doenças como o Mal de Alzheimer.

5 - Jogos: hora de passar para a próxima fase no desenvolvimento!

Jogos (eletrônicos ou não) oferecem inúmeros benefícios para a vida profissional, principalmente pela capacidade de estimulo cognitivo que possuem. Apesar de serem, prioritariamente, fonte de entretenimento, benefícios como raciocínio lógico, capacidade de lidar com adversidades, tomadas de decisões, competitividade, foco e concentração estão também ligados ao mundo dos games. "Em algumas empresas, inclusive, existem áreas de descompressão com jogos à disposição dos colaboradores. É possível usar o recurso da ludicidade também em treinamentos e capacitações", comenta Simone.

Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Genebra, na Suíça demonstrou que jogos de ação têm impacto positivo na visão (com jogadores detectando pequenas diferenças nos tons de cinza), atenção (por maior desempenho na tarefa de encontrar mais de um objeto em movimento) e em contextos multitarefa.

