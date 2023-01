Veja os pontos de interdição ao longo BR-163 nesta quinta-feira

Geral Pesquisa do Procon-MS revela variação no preço dos combustíveis na Capital

Geral "Arrainhas" à vista: Espécie dá a luz no Bioparque

Geral Confira os feriados e os pontos facultativos do TJMS de 2023

Geral Sextou com atenção redobrada: BR-163 tem 12 trechos com interdições

É possível acompanhar a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real.

Eldorado — no km 33 e no km 32;

Pontos com pare-e-siga

Dourados — no km 279 e entre os km 263 e 259;

Rio Verde de MT — no km 697;

Pontos com desvios de tráfego

Segundo orientações do Serviço de Atendimento ao Usuário — SAU, todos os trechos estão sinalizados. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas. Os motoristas devem ter atenção redobrada, respeitar a sinalização e ficar atentos aos pontos em interdição, reduzindo a velocidade.

Haverão pontos com pare-e-siga e também desvios de faixa BR-163/MS, todos sinalizados pela concessionária CCR MSVia

Polícia Mulher esfaqueada no pescoço pelo marido morre em Campo Grande