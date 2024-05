Veja os pontos de interdição da BR-163 para quem vai 'pegar a estrada' nesta quarta

Para aqueles que estão de malas prontas para as viagens de feriado, a CCR MSVia informa os pontos em operações pare-e-siga na BR-163/MS nesta quarta-feira (29), com interdição do tráfego em uma das faixas, de forma alternada, nos sentidos Norte e Sul.

Devido à realização de obras e serviços de melhoria da pista, todos os trechos são sinalizados.

A Concessionária lembra que os motoristas devem ter atenção dobrada na aproximação de trechos em obras e atentando para a presença de operários nas imediações da pista. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Pontos com desvio de tráfego

Coxim - entre os kms 775 e 774;

Rio Verde de Mato Grosso - entre os kms 658 e 655 e entre os kms 652 e 650;

São Gabriel do Oeste - entre os kms 641 e 640, entre os kms 635 e 634 e entre os kms 629 e 628;

Rio Brilhante - no km 313;

Caarapó - no km 195 e entre os kms 194 e 192;

Itaquiraí - no km 113 e no km 78;

Pontos com pare-e-siga:

Rio Verde de Mato Grosso - entre os kms 697 e 694;

São Gabriel do Oeste/Bandeirantes/Camapuã - entre os kms 614 e 548;

Nova Alvorada do Sul/Sidrolândia - entre os kms 414 e 412;

Douradina - no km 290;

Juti - no km 177;

Itaquiraí - entre os kms 103 e 101 e no km 79;

Eldorado/Itaquiraí - no km 65.

Outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br .

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também