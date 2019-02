Vereador promove campanha para construção de UPA-Vet

O vereador Veterinário Francisco (PSB) está promovendo uma campanha intitulada “#UpaVetJá”, que pede para que o Poder Executivo tire o projeto de lei do papel e inicie tratativas para construção da Unidade de Pronto Atendimento Veterinário na capital.

“A UPA-VET já foi e continua sendo feita como palanque político. Tem emendas aprovadas que eram para ser usadas em 2018 que sumiram. Não sei se é má vontade política ou alguém dentro da prefeitura que está travando esse projeto”, argumentou o parlamentar.

O parlamentar diz que todos os dias as clinicas veterinárias recebem vários animais vitimas de atropelamento. Um levantamento feito em cinco clínicas veterinárias de Campo Grande apontou que são atendidos uma media de três a quatro animais (cães e gatos) vitimas de atropelamento.

Segundo o vereador Veterinário Francisco, a construção da UPA-VET está sendo discutida desde 2012 e em 2015 foi aprovado um projeto autorizativo na Câmara de vereadores de Campo Grande para que fosse construída a unidade. Em março de 2018, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) anunciou durante evento no Centro de Controle de Zoonozes e Bem Estar Animal (CCZ) a construção com entrega em até seis meses.

A UPA Veterinária já teve recursos na ordem de R$ 1 milhão previsto na LOA para ser utilizado no ano de 2018 e mais R$ 200 mil referente a castração de cães e gatos, além de 80 mil reais. No entanto, no dia 8 de janeiro de 2019 foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) o veto de quatro emendas do vereador que incluía a UPA Veterinária.

O parlamentar deseja que por meio da campanha, tratativas para a construção do espaço sejam retomadas, para atender especialmente aqueles em que seus proprietários não possuem condições financeiras para arcarem com os custos das clínicas veterinárias particulares.

