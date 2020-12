Vídeo: após estrutura cair, posto de gasolina terá prejuízo de R$ 650 mil

Quatro dias após ter a estrutura danificada depois dos fortes ventos que atingiram Campo Grande na tarde desta quinta-feira (3), o posto de gasolina que fica na Avenida Mato Grosso, Bairro Carandá Bosque, que teve parte da estrutura despencando, soma os prejuizos.

O posto de combustível que está funcionando com 66% de sua capacidade, terá que remover toda a estrutura e, refazer uma nova, os prejuizos devem passar dos R$ 650 mil.

No local, dois homens estão retirando parte do teto e forro que ficou no local, e aos poucos vão retirar os ferros que ficaram destorcidos após o vendaval.

No dia do incidente, parteda estrutura caiu atingindo um veículo que estava parado embaixo e a bomba de combustível, que foi retirada após ser atingida.

