Vídeo - Bombeiro morre e outro fica ferido em acidente com viatura na MS-162

O soldado do Corpo de Bombeiros Jocimar Carlos morreu na tarde desta segunda-feira (16) em acidente envolvendo uma viatura e um caminhão na MS-162, entre Sidrolândia e Maracaju.

De acordo com as primeiras informações, a viatura se chocou de frente com o caminhão. Jocimar morreu na hora e outro soldado identificado como Pontes, foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Jocimar era lotado do Corpo de Bombeiros de Sidrolândia. Apenas os dois militares estavam na viatura no momento do acidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também