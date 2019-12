Menino pede abraço de bombeiros como presente de Natal

Sarah Chaves, com informações do G1

O paulistano Kauê de Mello, 8 anos, emocionou o Corpo de Bombeiros do município de São Carlos, ao pedir de natal um abraço da corporação, que atendeu o pedido da criança na quinta-feira (12), em uma visita especial.

Kauê escreveu uma cartinha, que foi passada a limpo por sua mãe, que entregou o pedido do filho na corporação. “Desde pequeno ele via os bombeiros e falava: 'Mãe, bombeiro! Bombeiro'. Ele queria um caminhãozinho de bombeiro e eu comprei do mais simples. Eu falei que um dia a mãe vai levar vocês no quartel para conhecer os bombeiros, os heróis”, afirmou a avó de Kauê, Maria Aparecida Ferreira de Mello.

O Corpo de Bombeiros atendeu o pedido de Kauê, a cabo dos bombeiros Jéssica Mutinelli conta como foi a chegada da equipe na casa do garoto. “Fomos até a casa dele, a avó nos atendeu, uma família muito bacana. O Kauê já encheu os olhos de lágrimas, super emocionado, já veio o outro irmão. Todos nos abraçaram e ele contou que tem o sonho de ser bombeiro”, disse.

Kauê e a família também foram convidados a conhecer a rotina dos heróis e ele teve um dia bombeiro, com direito a passeio no caminhão da equipe. “Muito feliz vou ser bombeiro porque quero salvar vidas igual a eles”, afirmou o menino.

“Eles veem na nossa profissão como heróis, então muita criança tem essa fantasia de andar de caminhão, conhecer o quartel, usar nossas roupas. Quando pega uma situação como essa é um pouco incomum e muito gratificante”, afirmou o sargento do Corpo de Bombeiros Eder Poletti.

