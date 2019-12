Polícia Civil leva ação social de Natal à crianças do Itamaracá

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A festa de Natal para crianças do bairro Itamaracá, será realizada na tarde desta quinta-feira (12), por equipes da 2ª, 3ª, 5ª e 6º Delegacias de Polícia Civil de Campo Grande. Evento começa às 14h15 no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

As guarnições prepararam a festa com a presença dos policiais, papai Noel e de super heróis. As crianças receberão brinquedos, bolos, doces e refrigerantes, danças e brincadeiras.

A iniciativa da ação social da investigadora Maria Campos, está em sua 8ª edição realizada pelas unidades do departamento de Polícia da Capital.

Deixe seu Comentário

Leia Também