Rally dos Sertões continua neste sábado com ação social e show

A programação oficial do Rally dos Sertões das Américas continua neste sábado (24), com atendimento de saúde, oferecido na Comunidade Tia Eva, e a abertura oficial, na Praça do Papa. A organização do evento realiza o Alegria nos Sertões (SAS Brasil), desde 2014, como ação social oficial da prova. Em Campo Grande o atendimento acontece das 13h às 17h.

O lançamento do evento, com o Super Prime, será realizado a partir das 16h e conta com show da dupla sertaneja Bruninho e Davi, às 21h. Para assistir ao show, é preciso retirar o ingresso nos postos da Feira Central de Campo Grande, no Shopping Bosque dos Ipês, na Rádio Blink e na sede da Sectur.

O Super Prime é o momento de competição entre os melhores pilotos e ocupa a arena a partir das 16h. Depois é a vez do Rally das Estrelas, que conta com presença confirmada do ator Caio Castro.

A largada do Rally dos Sertões acontece no domingo pela manhã, com os carros saindo da Esplanada Ferroviária, onde está localizada a Vila Sertões.

