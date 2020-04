Vídeo - Coronavírus: Depois de 27 dias, cinegrafista deixa CTI e dribla a morte

O cinegrafista Edgard das Neves Pereira, 51 anos, um dos infectados por coronavírus em Campo Grande, recebeu alta nesta segunda-feira (20), do Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas permanece da enfermaria do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a filha de Edgard, Esther Ortiz Pereira, 20 anos, o pai deu entrada no hospital com pneumonia no dia 23 de abril, em uma segunda feira, ele estava consciente e falou com a família por cerca de três dias quando seu estado se agravou e ele foi sedado e entubado.

Ao ser internado com pneumonia, Edgard passou pelo teste do coronavírus, que chegou a dar negativo na contraprova, porém em um segundo teste voltou a dar positivo.

Nos dias que se seguiram, Edgard ficou sedado, respirando com ajuda de aparelhos e se alimentando por sondas, e acabou pegando outra pneumonia e foi submetido a uma traqueostomia, e continou inconsciente até o dia 14 de abril, quando acordou e começou a interagir, e a respirar sem a ajuda dos aparelhos.

Esther ainda conta que a contaminação pode ter ocorrido em duas ocasiões quando duas semanas antes de ser internado, na sexta-feira (6) de março, Edgard filmou a formatura onde estava presente a namorada do empresário Ueze Zahran Stamatis, que foi tida como o primeiro caso do vírus na capital.

“E teve uma situação no domingo (8) de março, que estávamos com alguns amigos de Curitiba em um churrasco, numa casa alugada aqui em Campo Grande, e na quarta-feira (11) de março, assim que os visitantes voltaram para Curitiba, eles fizeram o teste e todo mundo deu positivo. Meu pai pode ter contraído o vírus deles também”, falou Esther que admite não ter muita certeza em qual das situações o pai foi infectado, mas que por ter tido mais contato com as visitas da outra cidade, a probabilidade de ter pego o vírus é maior.

Porém após quase um mês, Edgard finalmente teve sua recuperação, saiu da CTI e agora é observado na enfermaria. “Ele foi para o quarto pra continuar sendo cuidado, até tirar a traqueostomia, e depois ele já recebe alta, mas ainda não tem previsão, a gente acredita que possa acontecer até nesse fim de semana”, alegou esperançosa.

Assista ao vídeo gravado no momento em que Edgard sai do CTI:

