Vídeo - Homem não aceita fim de relacionamento e atira em ex-companheira

Reinaldo Pires Gomes, 27 anos, atirou contra sua ex-companheira, Sonia Cardozo Garcete, 25 anos, na manhã desta quarta-feira (2), em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

De acordo com informações da mídia local, o autor não aceitava o fim do relacionamento quando, nesta manhã, abordou Sonia no momento em que desembarcou de um ônibus e disparou três vezes contra a vítima.

Os tiros atingiram as costas e Reinaldo fugiu em uma motocicleta. Populares prestaram socorro à vítima que posteriormente foi encaminhada para uma unidade de saúde onde passou por uma cirurgia. Segundo sites locais, o estado de saúde de Sonia é grave, mas estável.

A Justiça de Pedro Juan Caballero emitiu uma ordem de prisão contra o acusado que se encontra foragido.

Veja o momento em que a vítima é socorrida por populares:

Deixe seu Comentário

Leia Também