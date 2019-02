Vídeo mostra segurança enforcando jovem até a morte

Pedro Gonzaga, 19 anos, foi morto na quinta-feira (14) durante abordagem de um segurança identificado como Davi Ricardo, em uma unidade do supermercado Extra, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

De acordo com a assessoria do estabelecimento, o incidente teria começado depois que Pedro tentou roubar a arma de um dos seguranças da loja. O vigilante reagiu e imobilizou o jovem com um mata-leão, golpe de artes marciais em que uma pessoa sufoca a outra usando os braços para pressionar o pescoço.

O segurança foi detido e ficou três horas na delegacia, mas foi liberado após pagar fiança e alegar legítima defesa. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que o segurança imobiliza o indivíduo. Veja:

