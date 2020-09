Vídeo: Mulher encontra cobra em saco de laranjas do Atacadão

Sarah Chaves, com informações do R7

Uma moradmulher, identificada como Lorene, encontrou uma cobra coral dentro de um saco de 18kg de laranjas comprado em um atacadão em Mogi das Cruzes, na grande de São Paulo.

As compras ficaram ao lado do filho dela, de 10 anos, durante todo o caminho de volta para a casa da família. Lorene contou que, por ser muito pesado, ela pediu ajuda de funcionário para carregar o saco enquanto ela pagava pelas compras.

Quando chegou em casa, a funcionária da casa estava retirando as laranjas do saco quando a cobra começou a se mexer. Como as laranjas ficaram o tempo todo do lado do filho dela no carro, as chances do garoto ter sido picado eram grandes.

Apesar do susto, Lorene decidiu manter a cobra viva e colocou o animal dentro de uma garrafa pet com a ajuda de um vizinho.

De acordo com o diretor do museu biológico do Instituto Butantã, a atitude de Lorene foi a correta. A recomendação nesses casos é aprisionar a cobra em algum tipo de recipiente, mesmo em casos de animais maiores. Ainda segundo o diretor, a cobra se trata de uma falsa coral, uma espécie que não é venenosa. Mesmo assim, o advogado de Lorene vai entrar com uma ação na justiça por danos morais.

Lorene registrou um boletim de ocorrência, e comunicou o fato a polícia ambiental e o Centro de Controle de Zoonoses de Mogi das Cruzes recolheram a cobra.

