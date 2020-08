Vídeo - "Não ofenda minha equipe', grita mulher ao quebra obra de Romero Britto

Sarah Chaves, com informações do G1

O vídeo de uma mulher quebrando uma obra de arte de Romero Britto começou a circular nesta sexta-feira (14). A gravação foi feita pela norte-americana Faye Pindell que explicou o caso através de sua conta no TikTok.

De acordo com o site de notícias, HugoGloss, Romero estava em um tradicional meet and greet com pessoas que compram as obras dele , quando a moça do vídeo apareceu. "A mulher é gerente de um restaurante onde ele e uns amigos foram. Aparentemente ele estava sendo desrespeitoso e rude com os garçons. Os funcionários falaram para a gerente e, no final do mês ela decidiu levar sua própria porcelana que ela quebrou, e custa milhares de dólares na cara dele", escreveu Faye.

Ao jogar porcelana Big Apple no chão ela grita: "Nunca vá a meu restaurante nem ofenda minha equipe, mas nunca. Eu te respeitava".

O artista até tenta segurar a peça, mas não consegue impedir a ação e fica assustado. No site de Romero Britto, a peça em tamanho original, parecida com a que foi quebrada, é vendida a US$ 4.800 (cerca de R$ 25,9 mil). Já a versão em miniatura custa US$ 360 (cerca de R$ 1,9 mil reais).

A imagem foi compartilhada em diversas outras plataformas. Faye conta que tudo aconteceu em frente a muitas pessoas e que Romero ficou bastante envergonhado.

Conforme o G1, uma equipe tentou entrar em contato com o artista, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto.

Veja o momento em que a mulher quebra a peça na frente de Romero:

