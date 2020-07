Vídeo: R$ 5 para impressão de boletos revolta clientes da OI

Dois clientes da empresa de telefonia da OI, relataram ao JD1 Notícias nesta quinta-feira (9), que a filial da operadora localizada na avenida Marechal Rondon cobrou para imprimir a 2ª via do boleto da própria operadora.

A vendedora Ivete Bartziki Antunes de 38 anos, conta que foi pela manhã na loja imprimir dois boletos, mas desistiu de um deles. “Eu iria tirar duas faturas, de junho e desse mês, então a atendente falou que era R$ 10 as duas faturas. Eu paguei só uma. Como iria pagar R$ 10 reais em duas ? Achei um absurdo’, revela a consumidora.

O outro cliente que não quis se identificar e enviou o vídeo para a nossa redação, conta que no final ele não quis pagar R$ 5 pela emissão do boleto e ao questionar as atendentes, elas explicam que o chefe decidiu colocar a cobrança ainda hoje.

“Na minha vez a moça falou o chefe disse que não precisava mais cobrar, e não me deram a nota fiscal, eles queriam me dar apenas um recibo”.

Nas imagens feitas por ele, a atendente avisa com antecedência que a fatura impressa no local custa R$ 5, mas que antes da presente data essa cobrança não existia.

O gestor da loja OI, Fernando Jussiani, falou com o JD1 Notícias, e segundo ele o que ocorreu foi um erro de comunicação “Foi um erro, porque hoje pela manhã estávamos sem papel e estávamos encaminhando nossos clientes para a loja da matriz. O pessoal deve ter entendido errado, pode ter ocorrido algum erro de comunicação. Esse serviço nunca foi cobrado”.

Ainda de acordo com Fernando, assim que soube o que aconteceu já resolveu o problema que ele classifica como ‘erro infeliz’ e pediu para fazer contato com os clientes para ressarcimento.

O superintendente de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), Marcelo Salomão, afirma que é proibida a prática de cobranças de 2ª via do boleto. “Está proibido por resolução da Aneel a cobrança da emissão de 2ª via da fatura de conta de telefone. É uma pratica que não condiz com o que defina a legislação”, alega que em casos assim o consumidor pode denunciar.

“A empresa pode ser fiscalizada, e se for configurado o ato pode ser multada em até R$ 5 mil’ finaliza Marcelo.

Assista ao vídeo feito por um cliente nesta manhã:

