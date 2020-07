Vira lata caramelo vira paixão nacional na nota de 200

Saiba Mais Economia Banco Central anuncia lançamento da cédula de R$ 200

Foi divulgado, nesta quarta-feira (29), pelo Banco Central, que o Brasil terá uma nova cédula de real, ainda neste ano a nota de R$ 200,00 começará a circular no país, com a notícia, o assunto que ganhou as redes sociais foi o animal que estampará a nota.

Sem imagens da cédula divulgadas, o que já foi informado é que o animal estampado na nota será o lobo-guará, um animal típico do cerrado. Apesar disso o brasileiro clamou por outra figura, o “dog caramelo”, e utilizaram a internet para expressar seu desejo, criando montagens de como seria a nota de R$ 200,00 ideal, claro que o animalzinho foi o protagonista dos memes.

A imagem, que pode ser visualizada no início da matéria, se espalhou rapidamente, principalmente no twitter, para alguns, uma brincadeira, para outros uma representação do Brasil.

“Realmente, se não tiver o Doguinho Caramelo nessa nota de R$ 200, melhor nem lançar!” publicou um internauta.

Já outros foram um pouco mais “profundos” e associaram o animal ao país, “a nota de 200 deveria ter o doguinho caramelo, nada representa mais o Brasil do que ele, eu ia ficar até com pena de gastar os R$ 200”, comentou outro.

Alguns sugeriram até petições para que o cachorrinho estampasse a nova nota, “abaixo assinado pro animal da nota de 200 ser um vira lata caramelo”, escreveu outro.

É difícil de acreditar que o movimento seja realmente levado a sério, mas não custa nada imaginar como seria, veja algumas imagens que circulam na internet com a nova nota, caso o doguinho amarelo fosse o escolhido.

Circulação

O Banco Central informou que a nota está em fase final de testes e deverá entrar em circulação no final de agosto, ainda neste ano.

Saiba Mais Economia Banco Central anuncia lançamento da cédula de R$ 200

Deixe seu Comentário

Leia Também