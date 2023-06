Vítima de acidente, turista francesa faria mochilão pela América do Sul

Sonho interrompido! A turista francesa, Michele Francine Kim Rollin, de 24 anos, que morreu em um acidente envolvendo um táxi e uma carreta, na noite da última segunda-feira (12), na MS-178 entre Bonito e Bodoquena, estava no primeiro país de um mochilão de sete meses pela América do Sul. O namorado Corentin Briard, também francês, estava no veículo no momento do acidente e não sofreu ferimentos.

De acordo com o diretor de Turismo de Bonito, Elias de Oliveira Francisco, o Brasil era o primeiro destino da viagem. Eles já haviam passado pelo Rio de Janeiro. "O casal ia fazer um mochilão de sete meses pela América do Sul, o Brasil era o primeiro. Mato Grosso do Sul era o segundo Estado. A família está extremamente abalada, foi uma fatalidade, infelizmente”, disse ele.

Segundo informações, o corpo de Michele Francine já foi levado para São Paulo, e depois será trasladado para França. Os familiares da jovem chegaram ao Brasil para conduzir os trâmites. Todo o procedimento foi acompanhado pela assessoria do consulado francês.

Conforme ainda relatado, no momento do acidente, o casal seguia em direção ao município de Bonito depois de passar alguns dias no Pantanal de MS. O acidente aconteceu a 5 km da entrada da cidade turística.

“O casal chegou em Mato Grosso do Sul no dia 10. Os dois conheceram o Pantanal e seguiam para Bonito onde iam ficar até sexta-feira. O acidente aconteceu a cinco km da cidade. Estamos dando todo o suporte necessário nesse momento tão dificil”, disse Elias.

O acidente

De acordo com o boletim de ocorrência, Michele e o namorado estavam em um táxi, a caminho de Bonito, quando o acidente aconteceu na MS-178, entre Bonito e Bodoquena. O acidente ocorreu após o motorista do táxi fazer uma curva e colidir com a traseira de uma caminhão, que seguia pela rodovia.

Michele Francine estava sentada no banco traseiro do veículo e morreu no local do acidente com o impacto da batida. O namorado da jovem, e o motorista do veículo não sofreram ferimentos. A polícia investiga a dinâmica do acidente.

O motorista da carreta não parou no local, mas foi localizado. Aos policiais, ele contou não ter visto e nem percebido o acidente, que só depois que chegou na empresa para carregar o caminhão, notou os danos no seu veículo. *Com informações do G1.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também