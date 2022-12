Viu a Belinha? Família procura por cadelinha que desapareceu no Taquarussu

A cachorrinha Belinha, de cor branca com manchas marrom, da raça Lhasa Apso, desapareceu na manhã desta sexta-feira (30), no bairro Taquarussu, em Campo Grande. Quem tiver informações pode acionar a família pelo número 67 9 9984-7212 ou 67 9 9663-6600.

Conforme o tutor, Enéas Netto, Belinha desapareceu por volta das 7h da manhã de hoje, por engano, a família acionou os dois portões da residência e não perceberam que um tinha ficado aberto. A preocupação maior de Enéas é a sua filha que é muito apegada com o animal.

"Por uma falha humana ela saiu, ela é da minha filha e passar final de ano com uma situação dessa é complicada" lamentou. Belinha foi vista pela última vez no cruzamento da Rua Caiapós com a Avenida Brigadeiro Tobias.

