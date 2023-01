Viu a Darah? Donos procuram por Poodle que sumiu no Sírio Libanês e recompensam

Uma cachorrinha de raça Poodle, que atende como Darah, fugiu de casa na última terça-feira (27), no bairro Sírio Libanês, em Campo Grande. O animal, de pelagem preta, tem 17 anos e sumiu nas proximidades da rua Amélia Gelelaite Mônaco. Família oferece recompensa pelo resgate.

De acordo com os donos de Darah, o animal de estimação requer cuidados especiais, devido a idade avançada, e possui marcas na região da barriga. "Ela já precisou passar por uma cirurgia para retirar as mamas, por causa de um nódulo cancerígeno", relataram ao JD1.

Preocupados com o estado de saúde da cachorrinha, a família está oferecendo recompensa no valor de R$ 500,00. Aqueles que encontrarem ou tiverem notícias de Darah, podem entrar em contato pelos números: (67) 99222-5303 ou (67) 3361-5889.

