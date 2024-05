Viu a Hanna? Cachorra sumiu na Vila Aymoré; tutoras oferecem recompensa

Uma cachorra que atende pelo nome de Hanna está desaparecida desde a última quinta-feira (23). Ela sumiu na Vila Aymoré, próximo a Avenida Guaicurus, em Campo Grande. Hanna é da raça Foxhound-americano e tem a pelagem marrom. As tutoras oferecem recompensa para quem encontrar e devolver o animal.

Segundo a dona, Verônica Cardoso, a última informação que tiveram sobre a cachorra é que ela foi vista no bairro Centenário. "Ela tinha fugido junto com o macho e conseguimos encontrar só ele, até agora. Aí recebemos essa informação de que ela foi vista no Centenário, porém, já me disseram também que viram ela lá no Tarumã ontem (26). Mas não tenho certeza se era realmente ela", contou à reportagem.

Hanna é de porte grande e, segundo a tutora, pesa cerca de 40 kg. "Ela é castrada e extremamente dócil. Estamos desesperadas atrás dela, e esse tempo frio só piora a situação ainda mais", disse.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro da cachorra Hanna, podem entrar em contato pelo número (67) 99698-6779. Ajude a encontrar!

