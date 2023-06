Viu a Katy? Pinscher está desaparecida no bairro Santo Amaro

Uma cachorrinha que atende pelo nome de Katy sumiu no último sábado (10), na região do bairro Santo Amaro, em Campo Grande. De pelagem marrom, ela é da raça Pinscher.

Ao JD1, a família relatou que a cachorrinha está na família há 12 anos. “Ela é muito velhinha e precisa de cuidados. Ela sumiu quando fomos guardar o carro e não vimos que ela tinha saído, porque quando colocamos o carro na garagem ela passou por nós e achamos que ela tinha entrado", contou a dona, Ana Albuquerque.

Segundo a família, o animal foi vista no domingo (11) de madrugada, no UPA Vila Almeida, mas quando foram procurar nas proximidades, já não a encontraram mais.

Katy fugiu de casa com a mesma roupinha de frio da foto. A família oferece recompensa para quem encontrar o animal.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro de Katy, podem entrar em contato pelo número (67) 67 99149-6131.

