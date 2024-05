Viu o Alfafa por aí? Dona procura por gatinho desaparecido

A dona do Alfafa, um gatinho adulto de pequeno porte, está pedindo ajuda para encontrar o seu bichano, que fugiu de casa na última quarta-feira (8), no bairro Santo Antônio, e não foi mais visto desde então.

Nayara Farias contou que o seu gatinho é tranquilo e dócil, e até mesmo atende pelo nome, mas que isso pode ser difícil, agora que ele está assustado com as ruas, um ambiente que ele não está acostumado. Ao JD1, Nayara conta que procura todos os dias por seu companheiro felino na região, e que conversando com moradores, ficou sabendo que ele foi visto próximo ao Instituto Federal no último sábado (11). Essa, porém, foi a última vez que ele foi avistado por alguém.

Por não ter se adaptado, ele não estava usando coleira no momento em que fugiu e não está microchipado, já que o procedimento ainda estava agendado.

Procurando pelo companheiro, Nayara pede ajuda para encontrar o gatinho, e até mesmo pagará uma recompensa para quem achar o bichano, mas o valor ainda não foi definido. Caso tenha alguma informação sobre o paradeiro de Alfafa, ou até mesmo tenha o encontrado, basta entrar em contato com Nayara através do número (67) 99806-6668, através do WhatsApp.

