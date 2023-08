Viu o Francisco? Cachorro sumiu na região do Oliveira I

Um cachorro que atende pelo nome de Francisco está desaparecido desde a última quarta-feira (23), por volta das 21h30. Ele sumiu na região do Bairro Oliveira I, em Campo Grande. Francisco é um vira-lata caramelo, de porte médio.

Segundo a família, o animal já foi procurado pelas redondezas, mas não tiveram nenhuma nova informação do cão.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro do gato Francisco, podem entrar em contato com o número (67) 99262-1661. Ajude a encontrar!

