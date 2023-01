Você conhece? Idoso é encontrado desacordado na Duque de Caxias

Luis Carlos Rosa Figueiredo, de 63 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (25) por populares na Praça Newton Cavalcante, na Avenida Duque de Caxias, desacordado, deitado em cima de um formigueiro e embaixo da chuva.

Quem passava pelo local, preocupado com o estado de saúde do idoso, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Porém, ao chegarem no local, Luis já estava acordado, e rejeitou atendimento.

Como todo cidadão tem o direito de negar atendimento, Luis resolveu permanecer na praça, e quem está na região agora procura a família do idoso, que parenta estar sob o efeito de álcool, confuso e desorientado.

