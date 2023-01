Você viu a Mya? Cachorrinha idosa foge na Vila Planalto e família pede ajuda

A família da cadelinha Mya, de 14 anos, está preocupada com o sumiço de sua cachorrinha, que foi vista pela última vez no dia 20 de janeiro em frente ao Edifício Piatã, na rua Ricardo Franco, na região da Vila Planalto, e está oferecendo recompensa de R$ 3 mil para quem a encontrá-la.

Ao JD1, o dono da Mya, Rodrigo, explicou que a cachorrinha desapareceu após ele e sua esposa deixarem ela na casa de seus irmãos. “Eles abriram o portão, e em cerca de seis minutos deram falta dela, e começaram a procurar”, explicou.

O “papai” da cadelinha acredita que a saudades falou mais alto, e por estar em um ambiente desconhecido, resolveu ir atrás de seus donos, mas acabou se perdendo em uma região que não conhece. “Por ela estar ficando mais senhora, ela pode ter ficado com saudades, e quando viu que abriram o portão, foi atrás da gente”, comentou. “A maior preocupação nossa é que ela não vive nessa região”, completou.

Aqueles que encontrarem ou tiverem notícias de Mya podem entrar em contato com a família pelos números (67) 99604-7596, (67) 99906-5283 ou (67) 99241-3842.

