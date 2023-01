Você viu a Pituxa? Sumida há dias, família pede ajuda para encontrar cachorrinha

Pituxa, como é carinhosamente chamada pela sua família, pertence à tutora Maria Inêz Miyahira, de 67 anos, há quase uma década. Sua companheira fiel, dos filhos e também dos netos, a pequena cadelinha que é idosa, possui problemas de saúde e toma remédios controlados, está desaparecida desde o dia 9 de dezembro, desde então a família residente no bairro Guanandi, em Campo Grande, região de onde Pituxa desapareceu, procura pelo querido animal de estimação.

De acordo com informações de Kátia Cilene Nascimento, 43 anos, filha de Maria, a cachorrinha teria sumido por volta das 11h do dia 9 do mês passado, sendo que neste dia acontecia um jogo do Brasil pela Copa do Mundo. “Com a movimentação na casa, onde estávamos reunidos para ver a partida, meu irmão chegou de moto e não percebeu quando ela escapou. Logo após o jogo, minha mãe colocou ração para os cachorros e sentiu a falta da Pituxa”, relembra Kátia.

Desesperados com a situação, panfletos foram distribuídos pelo bairro. “Já sai várias vezes de bicicleta, perguntando na rua se alguém viu, compartilhei nas redes sociais e grupos. Toda vez que recebo alguma informação de cachorro branco vou atrás, mas infelizmente nunca é ela”, explica a filha de Maria.

Parte integrante da família, Pituxa é um dos três cachorros da residência, cuidada com muito carinho, a pequena sofre convulsões, sendo necessário os remédios controlados. “Aqui em casa todos nós estamos muito preocupados, ela é velinha, tem um machucado na orelha e até os outros cachorros estão sentindo a falta. Pedimos ajuda para localizar ela, é muito importante para nós acharmos ela. Não quero outro cachorro, quero a Pituxa”, reforça Maria Inêz.

Com a semana chuvosa, e a série de fogos de artifício, a preocupação cresce ainda mais. “Ela nunca saiu para rua desacompanhada. Acho que a Pituxa tá na rua, sozinha, perdida, pois ela é muito arisca com estranhos. Por isso, se alguém tem informações que leve até ela, que nos avise por favor”, apela, Kátia.

O telefone para contato é (67) 99153-3286, qualquer detalhe que ajude a saber de Pituxa será muito bem recebido pelos tutores. Ela não é vista desde o dia 9 e dezembro, quando escapou da casa na Rua Jorge Warde, esquina com Parecis, no bairro Guanandi. Sem raça definida, tem pelagem curta na coloração branca com manchas caramelos. Ajude a Pituxa voltar para seu lar!

