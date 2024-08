Voepass volta a operar rota de avião caiu em Vinhedo

A companhia aérea Voepass voltou a operar normalmente a rota entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo, a mesma feita pelo voo 2283 da empresa, que se acidentou na última sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior paulista, matando todas as 62 pessoas a bordo.

Em plataformas de rastreio aéreo, foi possível notar um voo da VoePass saindo de Cascavel, no Paraná, e pousando em Guarulhos, em São Paulo, já nesta segunda-feira (12), três dias após o acidente do voo 2283.

Ao portal Metrópoles, a Voepass confirmou que “a rota está em operação normal”. Apesar da afirmação, o voo de segunda-feira enfrentou um atraso de quase 40 minutos antes de decolar com destino ao aeroporto paulista.

