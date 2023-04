Voltado para o mundo dos negócios, Stand PrefCG é inaugurado na Expogrande

O Stand PrefCG foi inaugurando na noite de quinta-feira (13) na 83ª edição da Expogrande. O espaço segue aberto até o dia 23 de abril, no Parque Laucídio Coelho e pretende receber público significativo durante os 10 dias de feira.

Durante a abertura na noite de ontem, a prefeita Adriane Lopes destacou a importância do retorno do evento para a economia da Capital, e a programação do estande que contribui no fomento de conhecimento, networking e economia. “Estamos apresentando nossa Capital a outros Estados e países, com todo potencial que Campo Grande tem”, disse.

O estande, que vai funcionar durante todos os dias da feira, conta com palestras sobre o potencial econômico e turístico de Campo Grande, além de tratar de assuntos como os impactos da Rota Bioceânica no comércio de alimentos e bebidas, a transformação do mercado imobiliário, produção de carne de qualidade e apresentação de cases de sucesso no empreendedorismo.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel destacou a transformação socioeconômica no Estado e na Capital. “A Expogrande é uma vitrine da nossa atividade agropecuária, em todas as cadeias produtivas, e certamente vai ajudar o Estado internacionalmente. Por aqui vão passar delegações de diversos países. É muito bom ver a Expogrande retornando com essa grandeza para impulsionar a economia do nosso Estado”, pontuou.

“Quero frisar a importância do conhecimento em todas as áreas, sendo este lugar um celeiro com mais de 30 palestras nos próximos dias, um espaço para fortalecer parcerias e impulsionar negócios. Essa é também a intenção da Expogrande e estamos gratos pela participação e o olhar do Executivo Municipal neste sentido”, disse o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai.

A senadora Tereza Cristina prestigiou a abertura do Stand PrefCG e parabenizou a prefeitura pela iniciativa. “Parabenizo pelo propósito, muito importante para a nossa Capital, além de participar da feira mais tradicional do nosso Estado, esse estande traz o senso de oportunidade para Campo Grande através da Rota Bioceânica, uma sala de negócios, para que todos que passarem por aqui possa conhecer as oportunidades da nossa Capital”.

Programação – A sexta-feira (14), primeiro dia de palestras no Stand da PrefC, contará com a participação de dois empresários renomados que vão abordar a importância da Rota Bioceânica e a transformação dos seus setores devido ao desenvolvimento da Capital.

Thiago Normando, empresário da FTX Negócios Imobiliários, irá falar sobre a transformação do setor imobiliário, e Willyan Francescon, proprietário da Casa Colonial, vai discorrer sobre como a Rota Bioceânica influencia no comércio de alimentos e bebidas.

As inscrições para quem deseja assistir às palestras realizadas no estande da Prefeitura deverão ser feitas clicando aqui, com pelo menos 24 horas de antecedência.

Segue o cronograma:

Dia 14 (Sexta-feira)

Manhã: Dia de campo da Escola Municipal Agrícola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo

17h – Carreteiro de Negócios – Ampliar a rede de contatos e estreitar o relacionamento, trocando informações e conhecimentos

17h30 – Os impactos da Rota Bioceânica no comércio de alimentos e bebidas – Willyan Raiano Francescon – Casa Colonial

18h – A transformação do mercado imobiliário – Thiago Normando – FTX Negócios Imobiliários

Dia 15 (Sábado)

17h – Carreteiro de Negócios – ampliar a rede de contatos e estreitar o relacionamento, trocando informações e conhecimentos

17h30 – Qualidade da Carne na prática com Caio Rossato/Big Beef e empresa Vó Ermínia Alimentos (CT&I)

Dia 16 (Domingo)

16h – Carreteiro de Negócios – ampliar a rede de contatos e estreitar o relacionamento, trocando informações e conhecimentos com o Chef Paulo Machado

Dia 17 (Segunda-feira)

17h – Startups – Startup MS

17h30 – Sicredi

18h30 – Startups – Startup MS

Dia 18 (Terça-feira)

17h – Carreteiro de Negócios

17h30 – Cases de sucesso Prime e Agrotec

18h30 – Networking de Negócios – Dijan de Barros

Dia 19 (Quarta-feira)

17h – Logística Rodoviária na Rila – Setlog-MS

17h30 – Modalidades de pagamento/recebimento em moeda estrangeira – Grupo Travelex Confidence com Liliane Matos

18h30 – Origem do Choripan – Chef Marcelo Giuliani/D’Roça Produtos Gourmet

Dia 20 (Quinta-feira)

Manhã – Dia de campo com a Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco

17h30 – O voo do AGRO – Uso do Drone para faturar mais no campo fertiquímica agrociências

18h – Oportunidades de Financiamento para Empreendedores do Agronegócio – Sicredi CG

18h30 – Ecossistema de Inovação de CG com Luiz Bino

19h30 – O crescimento do turismo de natureza em Campo Grande e região

Dia 21 (Sexta-feira)

17h – Carreteiro de Negócios

17h30 – Erva Mate Campão

18h30 – Case de Sucesso: Empreendedorismo – Experiência, qualidade e sabor com Pedro Targino/Sistema 67 Prime

Dia 22 (Sábado)

17h30 – Transformando resíduos de sementes em adubo orgânico Sementes Manejo

18h – Case de Sucesso: Empreendedorismo – Experiência, qualidade e sabor Bellamoni Sorvetes

Dia 23 (Domingo)

17h – Encerramento: Campo Grande a Capital das Oportunidades Pref CG

