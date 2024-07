Voucher Transportador amplia benefício com 2 mil vagas no programa

Foi publicado no Diário Oficial do Estado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) a resolução que amplia para 2 mil vagas os beneficiários do programa Voucher Transportador.

O programa proporciona qualificação gratuita para motoristas de carga e ônibus. Além de receber treinamento especializado, os participantes têm a oportunidade única de adicionar as categorias “D” e “E” em suas habilitações, sem custos adicionais.

A resolução traz ainda a distribuição de vagas por município, conforme a demanda identificada pelo Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e aprovada pela Semadesc.

Segundo o coordenador de Relacionamento com Setores Público e Privado da Sequalit (Secretaria Executiva de Qualificação e Trabalho), da Semadesc, Esau Aguiar, o programa já convocou mais de 3.600 candidatos dos 7.300 inscritos no ano passado.

Na publicação de terça-feira (31) estão sendo convocados 650 candidatos em Campo Grande e 50 em Dourados. "A meta do Governo do Estado é convocar todos os inscritos no programa, diante da elevada demanda por motoristas profissionais nas empresas", salientou o coordenador.

Aguiar frisa ainda que os inscritos devem estar atentos aos canais de comunicação indicados na hora da inscrição. "Eles serão chamados pelo whats, e-mail, e publicação no site do Sest/Senat", complementou.

Confira a lista dos convocados no site https://www.sestsenat.org.br/cursos/mude-a-categoria-da-sua-cnh-e-se-torne-motorista-profissional.

