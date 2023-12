Vovó fitness recebe pedido de casamento por 400 cabras

Sarah Chaves, com informações do UOL

Uma famosa musa fitness de 53 anos, natural de Londres, chamou a atenção ao relatar que um fã a pediu em casamento e ofereceu 400 cabras para fazer o acordo.



De acordo com o UOL, Andrea recebeu o pedido após dizer que inclui leite de cabra em sua dieta. "Eu fiquei surpresa com a oferta. Nunca imaginaria algo assim", e continuou: "Chego a consumir todos os dias pelo menos 1 litro, por causa do percentual de gordura que é muito baixo. Eu recomendo pra todo mundo. Pouca gente fala sobre isso", explicou.

Andrea relata que já está acostumada a receber pedidos inusitados. Um deles ofereceu R$ 50 mil por um vídeo dela se depilando nua. "Recebo muitos pedidos estranhos, mas este foi definitivamente um dos mais incomuns que já recebi. Tento ser criativa e atender aos desejos dos meus fãs, mas algumas coisas são simplesmente inesperadas", concluiu a Vovó Fitness.



Hoje, uma cabra custa entre R$ 400 e R$ 5 mil. Apesar do valor da proposta, ela recusou: "Não tenho nem onde guardar 400 cabras no meu apartamento”.





