Workshop gratuito de fotografia pelo celular está com inscrições abertas

Começa no dia 6 de dezembro o workshop “Fotografia na Palma da Mão” – Tudo pelo celular, ministrado pelo fotógrafo Gabriel Gabino, e os interessados já podem fazer as inscrições.

O workshop ofertado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria da Juventude (Sejuv), será ministrado no período da tarde das 14h às 18h, no Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177.

Gabriel é formado em Comunicação Social pela Universidade Católica Dom Bosco e pós-graduado em Psicologia da Comunicação. É fotógrafo profissional desde 2008 e trabalha com cobertura de eventos. Em 2011 se especializou em retratos e já fotografou para revistas como Veja, Época, IstoÉ e Placar.

Os alunos terão a oportunidade de aprender sobre técnicas de enquadramento e coloração, conhecer a resolução e qualidade das imagens e muito mais. São 60 vagas disponíveis e jovens a partir de 15 anos podem se inscrever pelo link https://sejuvcg-workshop-de-fotografia.cheetah.builderall.com/.

