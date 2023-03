Antes de ser morta pelo ex, Daniele publicou fotos curtindo show em Ribas

Daniele Alves Veloso, de 28 anos, teve sua vida tirada na tarde de domingo (19) e ela pode ter sido vítima de ciúmes e a não aceitação do fim do relacionamento por parte de Everton Pereira, de 25 anos, ex-companheiro e principal suspeito de desferir as 6 facadas nela, duas consideradas fatais.

Porém, um dia antes da tragédia acontecer em Ribas do Rio Pardo, na noite de sábado (18), a jovem mãe de quatro crianças, duas meninas e dois meninos, estava curtindo a vida como qualquer outra pessoa solteira e desimpedida faria.

O JD1 Notícias recebeu algumas imagens que mostram Daniele curtindo um evento na companhia de uma amiga. Essas fotos foram publicadas nos status do WhatsApp, que são semelhantes aos 'stories' de demais redes sociais, como o Instagram.





Fotos publicadas por Daniele em uma rede social (Foto: WhatsApp/JD1 Notícias)

Horas depois, ela não imaginaria que seria atacada pelo suspeito. O caso aconteceu no início da tarde de domingo e a vítima ainda conseguiu ser atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas ao chegar na unidade hospitalar, perdeu pulso e foi encaminhada para a emergência.

Foi tentada reanimação e todo esforço da equipe médica, seu estado era grave, mas ela não resistiu. Das seis perfurações existentes em seu corpo, dois golpes atingiram a região embaixo do braço, consideradas cruciais.

Everton Pereira fugiu sequestrando a filha, de 2 anos, fruto do relacionamento entre eles, cujo existe uma foto entre eles que mostra a gravidez, em dezembro de 2020. Até o momento não há pistas sobre o paradeiro dele.

As forças de segurança pedem ajuda também da população para que qualquer pista ou informação sobre o paradeiro seja repassado pelos seguintes telefones: 3238-1138, da Polícia Civil ou 190, da Polícia Militar.

Esse pode ser o 6° registro de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Daniele foi vítima no mês destinado à mulher - dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher.

