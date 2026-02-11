Após perder a fala, jovem de MS precisa de cirurgia de R$ 55 mil e família organiza rifa

A família de Geovane Mateus Costa Lima, de 26 anos, morador de Sidrolândia, está promovendo uma rifa solidária para arrecadar R$ 55 mil e custear uma cirurgia considerada urgente nas vias aéreas. O jovem sofreu um grave acidente doméstico em julho de 2025 e, desde então, enfrenta complicações severas de saúde, sem previsão de atendimento pelo sistema público.

Geovane teve queimaduras graves após um acidente envolvendo álcool e uma chapa quente. Ele ficou internado por 14 dias na UTI da Santa Casa de Campo Grande e depois foi encaminhado para a ala de queimados. Durante o acidente, inalou álcool, o que provocou lesões internas nas vias respiratórias. Após receber alta, em agosto, voltou para casa com traqueostomia devido a uma ferida na garganta.

Segundo a esposa, Rarielen, a demora na realização de um exame agravou o quadro clínico. "A ferida evoluiu e hoje ele tem cerca de 95% das vias aéreas obstruídas", afirmou. Há cerca de seis meses, Geovane perdeu completamente a fala e, conforme a família, a cirurgia é a única alternativa para reverter a obstrução. "Os médicos foram claros: o caso dele não pode mais esperar", disse.

Sem condições financeiras para arcar com o procedimento e aguardando há sete meses por retorno da Santa Casa, a família decidiu organizar uma nova rifa solidária. Uma ação anterior ajudou a custear consultas com especialistas. Atualmente, Geovane, que trabalhava como armador, vive com auxílio do INSS, inferior à renda que mantinha a casa. Rarielen também reduziu a carga de trabalho como manicure para cuidar do marido. O casal tem um filho de 6 anos.

"Estamos vivendo de fé, esperança e da ajuda das pessoas. Só queremos que ele tenha a chance de voltar a falar e viver com dignidade", declarou a esposa.

Como ajudar?

O valor da rifa é R$ 20, e para adquirir, pode entrar em contato através do WhatsApp: (67) 99875-6747 e falar diretamente com Rarielen, esposa de Geovane. Aqueles que desejam somente ajudar sem adquirir números da rifa, o pagamento pode ser feito via Pix: 67996603581, em nome de Geovane Mateus Costa Lima.

Prêmios:

1º prêmio: Forno Mueller 50L

2º prêmio: Kit hidratante O Boticário

3º prêmio: R$ 200 em dinheiro

4º prêmio: Instalação de motor basculante ou deslizante (ganhador deve possuir o motor)

5º prêmio: Micro-ondas Electrolux 34L

6º prêmio: Manicure e pedicure

7º prêmio: Kit de sabonetes Natura

8º prêmio: Celular TCL 605 (128 GB de armazenamento e 12 GB de RAM total)

9º prêmio: Pedicure

10º prêmio: Kit perfume O Boticário

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também