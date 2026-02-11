Menu
Interior

Após perder a fala, jovem de MS precisa de cirurgia de R$ 55 mil e família organiza rifa

Morador de Sidrolândia sofreu queimaduras graves após acidente doméstico e aguarda há sete meses por procedimento sem previsão pelo SUS

11 fevereiro 2026 - 11h38Luiz Vinicius
Geovane segue internadoGeovane segue internado   (Noticidade)

A família de Geovane Mateus Costa Lima, de 26 anos, morador de Sidrolândia, está promovendo uma rifa solidária para arrecadar R$ 55 mil e custear uma cirurgia considerada urgente nas vias aéreas. O jovem sofreu um grave acidente doméstico em julho de 2025 e, desde então, enfrenta complicações severas de saúde, sem previsão de atendimento pelo sistema público.

Geovane teve queimaduras graves após um acidente envolvendo álcool e uma chapa quente. Ele ficou internado por 14 dias na UTI da Santa Casa de Campo Grande e depois foi encaminhado para a ala de queimados. Durante o acidente, inalou álcool, o que provocou lesões internas nas vias respiratórias. Após receber alta, em agosto, voltou para casa com traqueostomia devido a uma ferida na garganta.

Segundo a esposa, Rarielen, a demora na realização de um exame agravou o quadro clínico. "A ferida evoluiu e hoje ele tem cerca de 95% das vias aéreas obstruídas", afirmou. Há cerca de seis meses, Geovane perdeu completamente a fala e, conforme a família, a cirurgia é a única alternativa para reverter a obstrução. "Os médicos foram claros: o caso dele não pode mais esperar", disse.

Sem condições financeiras para arcar com o procedimento e aguardando há sete meses por retorno da Santa Casa, a família decidiu organizar uma nova rifa solidária. Uma ação anterior ajudou a custear consultas com especialistas. Atualmente, Geovane, que trabalhava como armador, vive com auxílio do INSS, inferior à renda que mantinha a casa. Rarielen também reduziu a carga de trabalho como manicure para cuidar do marido. O casal tem um filho de 6 anos.

"Estamos vivendo de fé, esperança e da ajuda das pessoas. Só queremos que ele tenha a chance de voltar a falar e viver com dignidade", declarou a esposa.

Como ajudar?

O valor da rifa é R$ 20, e para adquirir, pode entrar em contato através do WhatsApp: (67) 99875-6747 e falar diretamente com Rarielen, esposa de Geovane. Aqueles que desejam somente ajudar sem adquirir números da rifa, o pagamento pode ser feito via Pix: 67996603581, em nome de Geovane Mateus Costa Lima.

Prêmios:

  • 1º prêmio: Forno Mueller 50L
  • 2º prêmio: Kit hidratante O Boticário
  • 3º prêmio: R$ 200 em dinheiro
  • 4º prêmio: Instalação de motor basculante ou deslizante (ganhador deve possuir o motor)
  • 5º prêmio: Micro-ondas Electrolux 34L
  • 6º prêmio: Manicure e pedicure
  • 7º prêmio: Kit de sabonetes Natura
  • 8º prêmio: Celular TCL 605 (128 GB de armazenamento e 12 GB de RAM total)
  • 9º prêmio: Pedicure
  • 10º prêmio: Kit perfume O Boticário

