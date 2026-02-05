Menu
Aquidauana declaração situação de emergência em meio a elevação do rio e transtornos

Segunda a prefeitura, 7 famílias foram removidas de áreas alagadas

05 fevereiro 2026 - 15h11Luiz Vinicius
Alagamentos provocaram estragos na cidadeAlagamentos provocaram estragos na cidade   (Prefeitura de Aquidauana)

A cidade de Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande, decretou situação de emergência no final da manhã desta quinta-feira, dia 5, após dias de chuvas intensas, transtornos, estragos e elevação do rio, que impôs risco de inundação na cidade.

A medida permite maior agilidade na mobilização das equipes, na adoção de ações emergenciais e na prestação de assistência às famílias atingidas, sob coordenação da Defesa Civil Municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social e demais órgãos da Prefeitura.

Segunda a prefeitura, 7 famílias foram removidas de áreas alagadas.

Destas, 6 famílias foram acolhidas em casas de parentes e 1 família foi levada para o abrigo preparado pela Prefeitura em parceria com a Paróquia Imaculada Conceição, que segue disponível para novos atendimentos, caso seja necessário.

A Defesa Civil Municipal permanece em estado de prontidão, monitorando o nível do rio e as áreas de risco, enquanto as equipes da Prefeitura seguem mobilizadas para orientar a população, realizar mudanças preventivas e oferecer suporte às famílias atingidas.

