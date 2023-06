Motorista invade pista e morre ao bater de frente com carreta bitrem na BR-262

Um acidente envolvendo um Ônix e uma carreta bitrem terminou com um morto na tarde desta segunda-feira (5), No KM 98 da BR-262, em Três Lagoas, em uma região conhecida como “bar do Pombo”.

Segundo o boletim de ocorrência do caso, o motorista da carreta contou aos policiais que seguia na pista quando foi pego de surpresa pelo Ônix, dirigido por Rafael Dias Cordeiro, de 37 anos.

Ao ver o veículo, o caminhoneiro tentou jogar a carreta para fora da pista e desviar do carro, porém, não conseguiu realizar a manobra a tempo. A frente do Ônix ficou totalmente destruída com a força do impacto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, ao chegarem no local, constataram que Rafael veio à óbito ainda no local.

