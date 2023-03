Com pelo menos seis golpes de faca, homem mata esposa e foge levando a filha

Daniele Alves Veloso de 28 anos, morreu na tarde deste domingo (19), após ser atingida com, pelo menos, seis golpes de faca, pelo marido. O crime aconteceu no Bairro Jabour, em Ribas do Rio Pardo, distante a 97 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito, identificado como Everton Pereira, de 25 anos, é procurado pela polícia. Segundo informações apuradas pelo site local, Notícias do Cerrado, ele fugiu levando a filha dele com a vítima, de aproximadamente dois anos.

Daniele foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e deu entrada no Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues. Estava sem pulso e foi encaminhada para a sala de emergência. Ela tinha duas perfurações embaixo do braço. Foi tentada reanimação e todo esforço da equipe médica, seu estava era grave e não resistiu. A mulher deixa quatro filhos, dois meninos e duas meninas.

