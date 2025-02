Corpo de indígena é encontrado em córrego em Amambai

Cleniuso Aguero, de 20 anos, foi encontrado morto em um córrego na noite da última terça-feira (11), numa aldeia de Amambai - a 351 quilômetros de Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência, apontam que as lideranças indígenas acionaram as autoridades, após terem conhecimento que um corpo foi encontrado nas águas do córrego da Aldeia Amambai.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e questionaram as pessoas se tinham alguma informação sobre autoria, no entanto, nenhum popular soube dizer.

Horas após o registro da ocorrência, a cunhada da vítima compareceu na delegacia e informou que esteve no Instituto Médico Legal e confirmou que o corpo era de Cleniuso.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

