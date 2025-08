Criança morre com o pescoço preso em rede; Polícia investiga o caso em Naviraí

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga as circunstâncias da morte de um menino de 10 anos, encontrado já sem vida na manhã da última terça-feira (5), dentro de sua própria residência, localizada na rua Guaranis, em Naviraí.

De acordo com informações divulgadas pelo site Portal do Conesul, a criança foi localizada pela própria mãe, com o pescoço enroscado em uma rede instalada na casa. O socorro foi acionado por volta das 11h55.

Equipes do Corpo de Bombeiros do 10º Grupamento e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, mas constataram que o menino já estava sem sinais vitais. Em seguida, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os procedimentos cabíveis.

A residência foi isolada para os trabalhos da perícia técnica. Segundo o delegado responsável pelo caso, Dr. Sílvio Ramos Pereira, foi instaurado um inquérito policial para investigar as causas da morte. O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exame necroscópico.

Até o momento, não há confirmação se a morte foi acidental ou se há outros fatores envolvidos. A Polícia Civil conduz diligências para esclarecer os fatos. O caso segue em investigação.

