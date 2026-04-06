Inscrições para concurso no interior terminam hoje com salários de até R$ 5 mil

O prazo para se inscrever no concurso da Câmara Municipal de Bandeirantes termina às 23h59 desta segunda-feira (6). Quem ainda pretende participar precisa se apressar, já que as inscrições são feitas exclusivamente pela internet no site da Fapec e se encerram hoje, sem prorrogação.

O concurso oferece sete vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.636,40 e R$ 5.020,01, conforme a função.

Entre as oportunidades, há vagas para contador e controlador (nível superior). Já para nível médio e técnico, estão disponíveis funções como assistente administrativo, técnico em informática, técnico legislativo e técnico em licitações.

Para nível fundamental, há cargos como agente de segurança, auxiliar de serviços gerais, copeira, motorista e recepcionista.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Fapec, com taxas que variam de R$ 50 a R$ 100, conforme o nível do cargo. A seleção será por prova objetiva, marcada para o dia 26 de abril de 2026, além de avaliação de títulos para todos os cargos.

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