Governo executa obras e reforça segurança na Penitenciária Estadual de Dourados

O Governo do Estado está executando uma série de obras na Penitenciária Estadual de Dourados (PED), uma das maiores e mais estratégicas unidades do sistema prisional de Mato Grosso do Sul. As intervenções integram um amplo processo de modernização estrutural e fortalecimento da segurança, conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Com área construída superior a 12.850 metros quadrados, a PED desempenha papel central na política de custódia e disciplina em MS. A unidade passa por ações contínuas de manutenção, adequações estruturais e melhorias de segurança, alinhadas às diretrizes da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). As obras impactam diretamente a rotina operacional, a dignidade das pessoas privadas de liberdade e as condições de trabalho dos policiais penais.

Entre as principais intervenções já executadas está a reforma da Portaria Principal, que garantiu melhor organização e controle do fluxo de entrada, elevando os padrões de segurança e eficiência no acesso à unidade. No campo da segurança interna, foi implantado o chamado “corredor de contenção”, com cerca de 120 metros de extensão, reorganizando a circulação dos internos entre os pavilhões e setores como saúde, escola, trabalho, cantina e manutenção.

Diariamente, mais de 400 internos se deslocam pela unidade, agora exclusivamente pelo interior desse corredor e sob procedimento de algemação durante os deslocamentos, medida que representa avanço significativo no controle e na redução de riscos operacionais.

Segundo o diretor da Penitenciária Estadual de Dourados, policial penal Elias Gomes, as melhorias refletem um planejamento estratégico voltado à segurança pública. “Estamos falando de uma unidade de grande porte e alta complexidade. Cada obra executada aqui fortalece o controle interno, melhora as condições de trabalho dos policiais penais e assegura mais dignidade no cumprimento da pena, com reflexos diretos na segurança da sociedade”, destacou.

Mais estrutura e maior controle

Na área tecnológica, a sala de videoconferência passou por reforma completa, com a construção de novas celas de espera, eliminando um deslocamento anterior de cerca de 50 metros entre os espaços. A mudança otimizou tempo e aumentou a segurança e a eficiência dos procedimentos.

A unidade também adotou a uniformização total da massa carcerária, medida que impacta diretamente na segurança e na salubridade, evitando o acúmulo de roupas nas celas e facilitando o controle visual. Os uniformes são confeccionados na própria unidade, com mão de obra dos internos.

Outra obra prevista é a reforma total do Raio 2, com processo licitatório a ser lançado ainda este ano pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Como medida complementar, o local já recebeu telamento nas ventanas, dificultando o lançamento de materiais ilícitos.

Já foi concluída a estruturação da subportaria do presídio, utilizada especialmente nos dias de visita, quando há grande fluxo de pessoas. O espaço permite a distribuição organizada de senhas, ordenando o acesso e reforçando o controle de segurança.

Também foram realizadas melhorias na área destinada aos visitantes, com reforma de banheiros, pintura, instalação de bebedouros, bancos sob cobertura e pontos de água e energia elétrica, tornando o ambiente mais humano e acolhedor para familiares que chegam, muitas vezes, de outros municípios ou estados.

A PED ganhou ainda uma nova sala de espera para visitantes e advogados, anexa à Portaria Principal. O espaço, com cerca de 43,5 metros quadrados, é climatizado, acessível e seguro. A obra foi executada com recursos próprios da penitenciária e contou com parceria da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que doou mobiliário, computadores, televisão e aparelhos de ar-condicionado.

No reforço à segurança perimetral, foi instalado telamento para impedir a entrada de ilícitos por meio de drones. Outras intervenções estruturais incluem a impermeabilização da cobertura da casa de força, a substituição das coberturas do Raio I e da área administrativa, além da troca completa da instalação elétrica do Pavilhão 1.

Visando a valorização dos servidores, foi construído um estacionamento coberto para motocicletas e está em fase final a construção de uma nova cozinha destinada aos policiais penais.

Aparelhamento policial

Paralelamente às obras físicas, a Agepen também investiu no reaparelhamento da unidade. No ano passado, a PED recebeu espingardas calibre 12 com munições de elastômero, pistolas Taurus TS9 calibre 9mm, coletes balísticos e uma viatura com blindagem parcial nível III-A, equipada com compartimento-cela e vidros de segurança, ampliando a proteção e a eficiência nas escoltas e no transporte de custodiados.

A unidade conta ainda com equipamentos tecnológicos modernos, como raio-x corporal para inspeção de visitantes e scanner de bagagens para vistoria de objetos que ingressam no presídio. O sistema de videomonitoramento possui ampla cobertura, câmeras de alta resolução e telas que facilitam a visualização pelos policiais penais, reforçando o controle e a segurança em toda a unidade.

