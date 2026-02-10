Homem come pedaço de queijo, passa mal e morre em hospital de Porto Murtinho

Adilson Neves Dias, de 49 anos, morreu durante a manhã desta terça-feira, dia 10, logo após comer um pedaço de queijo e passar mal. Ele chegou a ser encaminhado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

O filho trabalhava com o pai em uma fazenda, a 90 quilômetros do perímetro urbano, quando recebeu a notícia da madrasta, dizendo que a vítima havia passado mal após comer o alimento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima trabalhava e morava na propriedade rural e em determinado momento da manhã, por volta das 9h, decidiu comer o alimento e passou mal.

O filho foi até a residência após receber a ligação da madrasta e ao chegar na casa, encontrou o pai desmaiado. Ele colocou Adilson em uma caminhonete e iniciou o trajeto até o Hospital Municipal de Porto Murtinho.

Ainda conforme o registro, a cerca de 40 quilômetros da cidade, o filho encontrou uma viatura do Corpo de Bombeiros, que iniciou o atendimento e a tentativa de reanimação.

Porém, quando os militares chegaram na unidade hospitalar, Adilson Neves já não apresentava sinais vitais.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

