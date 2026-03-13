Homem Ã© condenado a 19 anos por matar seguranÃ§a durante festa em Ivinhema

O Tribunal do Júri de Ivinhema condenou um homem a 19 anos e 10 meses de prisão pelo assassinato do jovem Vitor Hugo Branquinho Camargo, de 25 anos. A decisão foi tomada durante sessão realizada em 12 de março, quando os jurados acolheram as teses apresentadas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul. O réu deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado.

O crime ocorreu na madrugada de 11 de novembro de 2023, durante as comemorações do 60º aniversário de Ivinhema, na Praça de Eventos da cidade. Conforme a denúncia da 1ª Promotoria de Justiça, o acusado efetuou quatro disparos de arma de fogo contra a vítima, que trabalhava como segurança no local.

Durante o julgamento, o Ministério Público sustentou que o homicídio foi motivado por futilidade, após um desentendimento envolvendo o sobrinho do agressor, que havia sido retirado da festa pela equipe de segurança. Também foi reconhecido que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, atingida pelas costas enquanto tentava fugir e novamente quando já estava caída.

Além do homicídio duplamente qualificado, o réu também foi condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. As teses apresentadas pela defesa, que buscavam a absolvição, o afastamento das qualificadoras e o reconhecimento de homicídio privilegiado por violenta emoção, foram rejeitadas pelos jurados.

Na sentença, o juiz destacou a gravidade da conduta, apontando que o acusado deixou o evento para buscar uma arma no veículo e retornou para efetuar os disparos contra o jovem, que trabalhava como segurança para custear os estudos no ensino superior. Com a condenação, foi determinada a manutenção da prisão e o início imediato do cumprimento da pena.

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