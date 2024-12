Homem quase mata esposa com golpes de facão em Nova Alvorada do Sul

Claudinei Pereira de Magalhães, de 40 anos, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (25), após tentar matar a própria esposa, de 26 anos, com golpes de facão, em Nova Alvorada do Sul. Ela sofreu ferimentos graves e profundas no braço esquerdo ao tentar se defender dos ataques do homem.

O crime foi cometido na frente dos filhos do casal, que estavam na residência naquele momento dos fatos, durante a noite de Natal.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi até o hospital onde a vítima está internada e conseguiu extrair detalhes da mulher, onde ela contou que tudo aconteceu após o marido passar o dia ingerindo bebida alcoólica.

Ela contou que decidiu ir para o quarto, quando o indivíduo entrou armado com o facão e partiu para cima dela, desferindo dois golpes que atingiram seu braço esquerdo no ato de defesa. Não satisfeito, ele ainda tentou esganar a companheira com intuito de matá-la.

O feminicídio não se consumou devido a chegada do cunhado da vítima, que ao entrar na residência, escutou os gritos e conseguiu deter o homem. A Polícia Militar esteve no imóvel e conseguiu prender o suspeito, apreendendo também o facão usado no crime.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na delegacia da cidade.

