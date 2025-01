Homem que teve overdose durante 'programa sexual' morre em Nova Andradina

Bruno Andrade de Souza, de 28 anos, morreu no Hospital Regional em Nova Andradina - a 266 km de Campo Grande. Ele sofreu uma overdose na madrugada do dia 7 de janeiro, quando usou cocaína durante uma "programa sexual" com uma 'garota do job', de 29 anos.

Segundo o Jornal da Nova, Bruno estava internado desde quando foi socorrido e não resistiu, vindo a óbito na madrugada desta sexta-feira (10).

No dia do ocorrido, o rapaz e a mulher teriam usado cocaína mas depois, segundo ela, ele teria ficado violento e começou a agredi-la, ambos entraram em luta corporal e logo a vítima gritou por socorro.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados. O casal foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional. A vítima apresentava vários hematomas pelo corpo e foi liberada após ser medicada.

Já Bruno deu entrada em estado grave de overdose devido os efeitos colaterais da droga e continuou internado até a data do óbito.

