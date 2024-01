Homem se aventura no jogo do 'Tigrinho', perde paciência e desconta na esposa em MS

Homem, de 32 anos, foi preso em flagrante após agredir sua própria esposa de 29 anos, ao perder a paciência com o 'Jogo do Tigrinho' durante a noite deste domingo (7), em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande. A mulher chegou a pedir para que ele parasse de fazer escândalo pelo jogo.

Informações divulgadas pelo site Jornal da Nova apontam que um vizinho escutou a briga e decidiu acionar a Polícia Militar para verificar o que estava acontecendo na residência, que fica no bairro Centro Educacional.

Pelo local, os militares conversaram com a mulher que explicou que seu companheiro estava jogando o 'jogo do Tigrinho', quando a bateria do celular acabou e ele passou a ficar alterado e nervoso. Ela conta que pediu para que ele parasse com o chilique e showzinho, mas ambos começaram a discutir.

Porém, a situação evoluiu para uma troca de agressões físicas. A mulher conta que recebeu vários socos e chutes em seu rosto, enquanto desferiu mordidas e chutes contra seu companheiro.

Ambos foram encaminhados pela polícia até o Hospital Regional para exame de corpo de delito e após os procedimentos, estiveram na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde a mulher quis representar contra o suspeito, preso em flagrante.

Na delegacia, ambos confirmaram também que fizeram uso de cocaína naquele dia.

