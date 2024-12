Homem sofre lesões graves ao ser atacado por porco monteiro no Pantanal

Homem, de 36 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade hospitalar de Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, após ser atacado por um porco monteiro durante a noite deste domingo (1°). Ele sofreu ferimentos graves nas mãos e nos braços.

Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiro, o fato aconteceu em uma fazenda na região do Paiaguás. A vítima apresentava cortes lacerantes no dorso da mão esquerda e no terço inferior do braço esquerdo.

Ainda conforme a guarnição, funcionários da fazenda realizaram o transporte da vítima até o 'Buraco das Piranhas', na região da BR-262, quando houve o atendimento por parte dos militares do Corpo de Bombeiros.

Após a imobilização de todo o braço, o homem foi encaminhado para a Santa Casa de Corumbá.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também